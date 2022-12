Sexbomba Martina Gavriely vyrazila po delší době do společnosti. Doprovázel ji syn, ze kterého bude umělec

Martina Gavriely se ukázala po delší době ve společnosti se synem. Super.cz

Úchvatná a krásná, to je moderátorka a podnikatelka Martina Gavriely (44), která společenské akce přímo nevyhledává, jsou ale dny, kdy udělá výjimku. "Já tím, že nemám moc času o tom přemýšlet, tak je to vždycky taková hurá akce," smála se.

Na křest DVD pro nejmenší děti zpěvačky a skladatelky Míši Růžičkové dorazila Martina se svým synem Leem, kterého má s partnerem, hudebníkem Marcusem Tranem. (37) Ačkoliv jsou roztomilému synovi teprve čtyři roky, kariéru, zdá se, už má jasnou. "Už je i vidět, že má hudební paměť. Je vidět, že nějaké vlohy tam jsou, ale po mně je nemá," vtipkuje Martina.

Kromě péče o rodinu se někdejší moderátorka televize Prima nezastaví, podniká a stará se o apartmán v Emirátech, který partneři pronajímají. Nás zajímalo, jak se zvládá udržovat stále krásná. "Nechte toho, nebo mě rozbrečíte. Já na podpatky moc nejsem, make-up nepoužívám, ale já jsem ta ženská, která je smířená se svým věkem a moc to neřeší," prozradila Super.cz.

Stále pohledná Gavriely přiznala, že sebevědomím zrovna neoplývá. "Většinou dělám ostudu svému okolí, svému partnerovi, svým dětem a já jsem ta, která to vůbec neřeší," vysvětluje a jedním dechem dodává: "Ne, že bych byla tak sebevědomá a cítila se dobře, to vůbec ne. Jsem zakomplexovaná, ale já si myslím, že to k tomu patří. Stárnu, už mi není dvacet," prozradila během rozhovoru. ■