Vtipálek Dalibor Gondík sdělil manželce, že je gay. Tak jako ona by zareagovalo málo žen

Vtipálek Dalibor Gondík řekl své ženě, že je gay. FTV Prima

Oblíbený moderátor Dalibor Gondík (52) je 26 let šťastně ženatý. S manželkou Markétou mají syna Theodora. Dalibor na sebe ale v televizní talkshow práskl něco, co lidem vyrazilo dech. Své ženě oznámil, že je gay. Tedy samozřejmě v legraci.

„Přišel jsem jednou domů, byl jsem takový veselý a rozjitřený. Protože do mě hučel zas nějaký chlap. Což se běžně stává, mám to od malička napsaný na čele. Vešel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: Markét, já jsem asi teplej. A tam se ozvalo: Já vím,“ svěřil se Dalibor s humorem sobě vlastním v show 7 pádů Honzy Dědka.

Takovou reakci manželky asi nikdo nečekal. „Myslím si, že ona to ví od začátku. Ona se mě asi ujala. Viděla, že jsem zoufalý, že právě nejrůznější kolegové... No, takhle to je, ale já za to vážně nemůžu. Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje. Že žena to přece vědět nemůže,“ vtipkoval dále oblíbený moderátor.

Během rozhovoru ale také zavzpomínal na pracovní cestu se zpěvákem Pavlem Vítkem, který se netají tím, že dává přednost mužům. ■