Už měsíc je herec Matěj Hádek šťastným tátou. Denně s kočárkem nachodí i 15 kilometrů

Už měsíc je Matěj Hádek šťastným tátou. FTV Prima

„Jsme na začátku, jezdím s kočárkem. Je to pěkný, jsem šťastný. Každý den nachodím 15 kiláků. Tři hodiny jsem venku. Žena se mezitím třeba potřebuje dospat nebo si něco vyžehlit,“ svěřil se herec.

Než se stal otcem, už měl Matěj s dětmi bohaté zkušenosti. Jeho bratr Kryštof má už tři potomky. Navíc, jak sám herec přiznává, oba bratři spolu celý život vycházejí naprosto perfektně. „S bráchou máme skvělý vztah, ale to se ví, my to hrdě hlásíme do světa. My se milujeme. Od Kryštofových dvanácti, když se mi poprvé postavil,“ přiznal se Matěj se smíchem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. ■