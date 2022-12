Natálie Kočendová musela v 6. měsíci těhotenství porodit mrtvé miminko. Poprvé detailně popsala, co se přesně stalo

Natálie Kočendová byla hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World a také účastnice reality show Love Island Natálie Kočendová poprvé detailně promluvila o smrti miminka, které nosila pod srdcem. Bohužel o něj před dvěma lety v 6. měsíci těhotenství přišla. A úplně poprvé v pořadu Superchat moderátorce Gabriele Wolfové řekla, co se přesně stalo.

"Byla to nejtěžší chvíle v životě. Nikdy na to nezapomenu. Stále cítím bolest. Jako na začátku, bolelo to hodně," řekla Super.cz Natálie. Nyní má poprvé sílu prozradit, co se tenkrát stalo.

"Nikdy jsem to neřekla. Pořád to mám v sobě a věděla to jenom rodina. Pan doktor mi v 6. měsíci řekl, že něco vidí, ale neví, co to je. Ale že to vypadá, že miminko bude postižené. Nechala jsem si to potvrdit ještě u další lékařky a také v nemocnici v Ostravě. Ti mi řekli to stejné. Nevěděla jsem, co mám dělat. Jestli si to nechat vzít, nebo ne," řekla v pořadu Superchat Natálie.

"Přemýšlela jsem. Přijela jsem za dva týdny na kontrolu a tam mi řekli, že miminko už nedýchá. Dozvěděla jsem se, že se miminko oběsilo na pupeční šňůře," prozradila blondýnka.

Mrtvé miminko v sobě musela nosit ještě další dva dny. "Když jsem se to dozvěděla, musela jsem být ještě dva dny s mrtvým miminkem, protože se muselo čekat na výsledek covid testu," vysvětluje.

Protože porod probíhal v covidové době, byla na to úplně sama. "Byla jsem u toho sama. Stalo se to v covidu a nikdo se mnou být nemohl. Laky se rozloučit nemohl," dodala k dnes již bývalému partnerovi.

