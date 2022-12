Dnes by ho fanynky možná nepoznaly. Takhle vypadá po letech v ústraní hlavní zpěvák kdysi slavné skupiny East 17

Brian Harvey byl v 90. letech idolem dívek a žen. Profimedia.cz

Pamětníci si jistě vzpomenou, že vedle Backstreet Boys, Take That a Boyzone v devadesátkách bodovala ještě jedna chlapecká kapela – East 17. V původní sestavě nechyběl jako hlavní zpěvák Brian Harvey (48), později byl však ze skupiny odejit. Jeho skvěle rozjetou kariéru zbrzdily mimo jiné i psychické problémy.

V pondělí byl Brian po dlouhé době viděn, jak si dělá pořádek na zahradě u svého domu ve východním Londýně. Měl na sobě šedou teplákovou soupravu, sportovní boty a kšiltovku nasazenou na stranu, jak u něj bylo už kdysi zvykem.

V roce 1997 byl Harvey vyhozen z kapely, když v rozhlasovém rozhovoru uvedl, že si dal dvanáct tablet extáze a odjel bezpečně domů. Život se s Brianem zrovna nemazlil. V roce 2001 po útoku v nočním klubu utrpěl vážná poranění hlavy a o čtyři roky později málem zemřel, když spadl pod kola svého Mercedesu. Udělalo se mu údajně velice zle z jídla a z auta vypadl. Již předtím byl hospitalizovaný, když se údajně pokusil o sebevraždu.

Kapela ve složení Brian Harvey, Tony Mortimer, John Hendy a Terry Coldwell se proslavila hity Stay Another Day, Deep, Steam či House Of Love. Po opuštění kapely se Brian spojil například s rapperem Wyclefem Jeanem. Společně nazpívali hit Loving You (Ole Ole Ole).

Harvey byl ženatý s tanečnicí Natashou Carnegie, s níž má dceru, ale jejich manželství trvalo pouze v letech 1996 – 2001. ■