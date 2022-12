Zpěvačku, které od puberty rostou vousy, neminuly drsné hejty: Šikaně čelí beze strachu a veřejně

Elizabeth Dee Mayer Foto: Super.cz/Profimedia.cz

První příznaky hirsutismu neboli zvýšeného růstu chlupů u žen v místech, kde je to obvyklé u mužů, u sebe začala pozorovat jako teenagerka. Dnes je zpěvačce a skladatelce ze Seattlu Elizabeth Dee Mayer 39 let a se svou vizáží je srovnaná.

První se u ní objevily chloupky na bradě a kolem rtů, které s postupem času houstly. Elizabeth se tedy začala holit a chloupky vytrhávat. „Časem se to zhoršovalo a měla jsem obavu z toho, co by se stalo, kdybych neměla přístup k žiletkám. Ale ve srovnání s jinými jsem na tom pořád dobře,“ řekla britskému Mirroru.

V roce 2005 se ze Spojených států amerických přestěhovala na Marshallovy ostrovy, kde je běžné, že se ženy neholí. I Liz, jak jí přátelé přezdívají, s tím tedy přestala. Dle jejích slov se následně roztrhl pytel s kladnými reakcemi nejen od lidí, kteří čelí stejnému problému. „Mnoho žen, které tím netrpí, mi dalo najevo, že jsem pro ně inspirací, aby byly víc srovnané samy se sebou,“ uvedla.

Ona sama také je. „Hodně mě to o lidech naučilo a upřímně nemám čas ani prostor v životě na někoho, kdo se neumí smířit s chlupy, je to poněkud patetické,“ říká dnes s tím, že ji velmi překvapilo, že jako k vousaté ženě k ní míří mnohem víc úsměvů a pozitivní pozornosti od jiných žen.

Bohužel má zkušenosti také s drsnými hejty. „Stalo se mi, že žena na ulici, pravděpodobně s mentálními potížemi, na mě ukázala a řekla něco ve smyslu ‚vypadni odsud i s tím gay svinstvem‘. (...) Jeden kamarád se mě zeptal, jestli jsem prohrála sázku. Tak jsem odpověděla, že se ve své kůži cítím dobře. Obecně na šikanu odpovídám beze strachu a veřejně. I negativní komentáře vás mohou posílit, pokud jim čelíte se sebedůvěrou,“ dodává Elizabeth. ■