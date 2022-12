Jak si mlsně a zdravě dopřát hormony štěstí? Český výrobce nabízí tradiční i ojedinělé příchutě

Alex Koníček, jeden ze spolumajitelů a zakladatel značky BIG BOY, je v poslední době žhavým zbožím Foto: Právo, Roman Mašín

Svoje první arašídové máslo z ořechů z velkoobchodu vyrobil tehdejší student ekonomické fakulty Alex Koníček v roce 2016 na mlýnku zakoupeném na internetu, na který čekal devět měsíců. Tehdy si ani on sám nemyslel, že by na začátku velkého byznysu mohl stát tento zajímavý experiment s několika kvalitními a dobrými ingrediencemi.

Od dluhů přes fitko až k úspěšnému byznysu s oříškovým královstvím

V mládí musel tenhle mladý sympaťák vyřešit palčivou otázku dluhů. Hned věděl, že podnikavý duch a dobrý nápad musí mít úspěch. „V této době jsem si přivydělával jako recepční ve fitku. Na trhu byl velmi malý výběr potravinových dobrot, které by přesně splňovaly to, co klienti vyžadovali. Ihned mě napadl oříškový krém – byla to nutričně hodnotná potravina s vysokým obsahem zdravých tuků, proteinů i vlákniny,“ říká Alex Koníček s tím, že dodnes u nich muži na e-shopu většinou objednávají kilové balení krému z arašídů.

V době vzniku české úspěšné značky BIG BOY byla arašídová másla a další oříškové krémy začínajícím pravěkem. Růst obliby oříškových krémů, bez kterých si dnešní mlsání dokážeme jen těžko představit, viděl Alex Koníček dle svých slov doslova v přímém přenosu.

Srdce firmy BIG BOY

„Vyhovuje nám, že vše, co vyrobíme, si můžeme i sami prodat. Webové stránky jsme museli během let zásadně proměnit, hlavně je udělat klientsky přitažlivější. U nás nakupují nejvíce mladší ženy, pro partnera, pro děti,“ vysvětluje Alex a dodává, že jde o zákaznice, které rády ochutnávají výrobky i jiných firem. „Musí mít důvod se k nám vrátit, proto připravujeme každý měsíc pět šest novinek. Ženy chtějí ochutnávat pořád něco nového,“ dodává zakladatel firmy BIG BOY s úsměvem.

Srdce značky BIG BOY tvoří samozřejmě krom skvělých nápadů, vytříbených chuťových pohárků a inspirativní party lidí, které práce baví, unikátní velké stroje. Na nich se za nízkých teplot melou arašídy z Argentiny, plody podzemnice olejné. „Dodává nám je skvělá firma z Čelčic, upraží je přesně tak, jak potřebujeme. Denně vyrobíme až dvě a půl tuny krému,“ vysvětluje šéf podniku, který krémy připravuje i z lískových ořechů nebo mandlí.

Ty velmi jemné vznikají na italských strojích. Pak se případně míchají s prémiovou čokoládou, slaným karamelem, kokosem, mrazem sušeným ovocem. V nabídce jsou varianty slazené i bez přidaného cukru. Nejprodávanějším máslem je Zlatonka, sladký lískový krém s kousky křupavých oříšků a kakaem.

Ovoce zbarvené do modra? Samozřejmě

Oblíbené a vyhledávané je také „trendy jídlo“. Ve velkých bubnech se nástřikem obalují v čokoládě velké maliny. Díky přidané spirulině získává mrazem sušené ovoce modrou barvu. „Nic takového u nás nikdo v nabídce neměl. BIG BOY tak určil, co je trend. Za den jsme schopni vyrobit až pět set kilogramů obalovaného ovoce. Kromě malin tak upravujeme jahody nebo višně,“ říká Alex.

Základem všech BIG BOY výrobků jsou pouze kvalitní ořechy, arašídová a ořechová másla, poctivá čokoláda a mrazem sušené ovoce. V těchhle dobrotách nikdy nenajdete palmový tuk, ztužovadla ani žádné jiné levné či nekvalitní náhražky. Jen kvalitní suroviny přirozeně nabité bílkovinami, vlákninou, vitaminy a minerály.

Jídlo na celý den

Jak Alex prozrazuje, jeho ambicí je nabídnout svým příznivcům jídlo na celý den. K snídani si mohou dát třeba granoly nebo kaše. Ty jsou v nabídce od velmi nevtíravých chutí až po v ústech explodující příchuť dračího ovoce. Pro děti se dají dozdobit třeba právě modrými malinami. K obědu jsou připravené slané krémy na asijský způsob, které se skvěle hodí jako omáčka například do rýžových nudlí. „S nimi jsme u zákazníků zatím příliš neprorazili. Zvykli si, že máme sladkou nabídku. Tak změníme aspoň balení, které bude připomínat třeba lahev s kečupem,“ směje se muž, jenž vyřešil i to, co bude nabízet v celodenním menu jako svačinu.

Sladké tajemství na závěr

Co má Alex, který se prý ve svých třiceti letech cítí v souladu s názvem firmy pořád jako velký malý chlapec, z nabídky BIG BOYe nejraději? „Cvrččí krém. Proteinový prášek z nich přimícháváme do produktů z lískových ořechů. Chuť mají trochu zemitou, ale nikdo si na ni nestěžoval. Krém míchám i svým dětem do kaší, já ho ujídám rovnou ze skleničky, obsah pořád zarovnávám lžičkou. Dokud za chvíli úplně nezmizí,“ uzavírá své sladké tajemství Alex Koníček.

