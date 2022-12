Retro kostým hvězdě Krále Šumavy sluší: Připadám si jako Mickey Mouse, říká herečka, jejíž ex má dítě s Josefíkovou

Kristýna Ryška coby ambiciózní Irena Mašková ve Zlaté labuti Michaela Feuereislová

„Teď si připadám trošku jako Mickey Mouse,“ okomentovala herečka se smíchem apartní ozdobu hlavy. V dobovém kalhotovém kostýmu, ve kterém si odskočila z natáčení seriálu, odehrávajícího se v luxusním prostředí obchodního domu Zlatá labuť, vypadala úchvatně.

Jde o módu z období 30. a 40. let minulého století, dnes opět aktuální coby retro. „Cítím se v tom skvěle, určitě je to zase v kurzu pro extravagantní ženy,“ řekla Super.cz Kristýna. Působila v něm hodně štíhle. „Jdou tomu vstříc kostýmy, ale asi jsem trošku zhubla.“

K linii přispívá nejen péče o dvouletého synka, ale i dojíždění do Prahy z rodného Rožnova pod Radhoštěm. První dobový seriál Novy se začal natáčet v půlce října a herečka, která převzala příjmení svého druhého manžela, v něm ztvárňuje postavu prostředního potomka rodiny Kučerových, vlastníků Zlaté labutě.

„Moje Irena je velmi ambiciózní, nevěří nikomu jinému než sobě. Dělám trošku rozbroje v rodině, i když se snažím vybruslit z toho všeho co nejlépe. Možná na úkor ostatních.“

Její představitelka si užívá ženskou parádivou stránku, protože má hodně oblečení. Na rozdíl od kolegyň hrajících prodavačky, které nosí prakticky jen mundúr. „Trošku mi to závidí. Jistě bych si dokázala mezi tím dobovým oblečením a obutím vybrat. Jsou to krásné kousky.“

Inspirovala by se tím, co v obchodním domě prodávali? „Nevím, jestli osobně, ale pro diváky je to inspirace určitě,“ řekla Super.cz Kristýna Ryška, která hraje v Králi Šumavy milenku hlavní postavy a v minisérii Guru pomocnici sexuálního predátora.

Zajímalo nás, jak se chystá na Vánoce. „Ty jo, strašně bych chtěla péct, což mám ráda, stihli jsme jen perníčky. Pořád jsem se na pečení chystala, vzbuzovalo to ve mně stres, až jsem se rozhodla, že cukroví koupím. Nebudu to lámat přes koleno, času není nazbyt,“ prozradila Super.cz. ■