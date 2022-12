Po odtajnění vztahu s karlovarským krasavcem další radost u Moniky Bagárové: Zásnuby!

Monika Bagárová Michaela Feuereislová

Přestože to nevypadalo, konec letošního roku je pro Moniku Bagárovou (28) šťastným obdobím. Zpěvačka má pár měsíců poté, co v létě definitivně ukončila vztah s bijcem MMA Makhmudem Muradovem (32), důvody k radosti. Štěstí našla vedle mladého podnikatele z Karlových Varů a radost jí dělají také rodiče.

Jen krátce poté, co zpěvačka promluvila o své nové lásce, totiž v jejich rodině oslavili zásnuby. „Mamka dnes slaví 47. narozeniny. A táta ji po 30 letech společného života požádal o ruku. No tak příští rok bude veselka,“ svěřila se dojatá Monika na sociální síti a pochlubila se fotkou rodičů.

Sama aktuálně zažívá jedno velké štěstí. To ji potkalo v náručí podnikatele Leonarda Lekaje. „Nemám potřebu něco tajit, ale ani se vyjadřovat detailněji, chci si nechat svůj soukromý život pro sebe. Takhle nám to vyhovuje. Jediné, co řeknu, je, že jsme zamilovaní a je nám krásně. Každý si zaslouží být milovaný,“ řekla Super.cz ke svému vztahu zamilovaná zpěvačka. ■