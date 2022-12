Představitel Sepešiho si doma hýčká tuhle krásnou kolegyni: V nové roli se ale ukáže jako milovník a svůdce

Vojtěch Vodochodský Foto: archiv S. Rychlíkové, Michaela Feuereislová

Mladý herec Vojtěch Vodochodský jde z role do role. Před pár měsíci se dostal do povědomí diváků jako Petr Sepeši v minisérii Iveta. Aktuálně se objevuje na obrazovce v seriálech O mě se neboj a Dobré zprávy. Během jeho natáčení také přeskočila jiskra mezi ním a jeho současnou přítelkyní.

Tou je půvabná herečka Sára Rychlíková, která se s Vojtou setkala při práci hned na dvou projektech. Potenciální fanynky tak mají smůlu. Syn Ivana Vodochodského je aktuálně zamilovaný a oči má jen pro půvabnou herečku. City jen k jedné ženě ale nebude chovat v novince, která se na obrazovkách Novy objeví na začátku jara.

„Linka se teprve větví a rozepisuje, ale je to mladý kluk, který má rád holky. Hodně. Má pletky s kolegyněmi. Příběhy se na sebe pak budou vrstvit,“ prozradil Vojtěch Vodochodský na tiskové konferenci k seriálu Zlatá labuť, který bude vyprávět příběhy stejnojmenného obchodního domu. Celý seriál je zasazený do období 30. let, o krásné kostýmy tak nebude nouze.

„Prodavači se chovali vstřícněji k zákazníkům, týkalo se to jak mluvy, tak obecně vystupování,“ vysvětlil Vodochodský a také prozradil, co by z té doby chtěl vlastnit: „Sako na míru. Byla z kvalitního materiálu a člověku to hodí do těla jiné držení a je to příjemné,“ dodal mladý herec. ■