Prý musel být nacvičený! Jak vypadal první novomanželský tanec Harryho a Meghan? Čirá elegance a princ jako alfa samec

Dvojice si dokázala první novomanželský tanec opravdu užít, což napovídá skutečnosti, že si jej předem nacvičili. Profimedia.cz

Dvojice si zatančila na píseň Wilsona Picketta Land of a 1000 Dances a podle James se jim podařilo spojit eleganci se spontánní a radostnou zábavou. Přesto se expertka přiklání k názoru, že si dvojice tanec natrénovala.

„Ona byla velmi elegantní nevěsta v nízce střižených šatech, a tak by nechtěla, aby jí někdo vyloženě pohazoval po tanečním parketu. Mohla to být naprostá katastrofa, kdyby si to nesecvičili,“ míní James.

„Ta píseň je šíleně rychlá. Tanec byl proto opravdu těžký,“ říká James s tím, že pokud by si pohyby nenatrénovali, nemohli by si jej tak užít. Harry se přitom prý dokázal opravdu dobře bavit, kromě tanečních kreací zvládá zpívat a usmívat se na svou ženu.

„Skutečnost, že dokážou dělat takové kroky, naznačuje, že měli trochu té praxe. Je to chytré, protože jim to umožnilo si to opravdu užít. Existuje spousta pohybů, jako byly ty s rukama okolo zátylku, které by mohly skončit nemotornou katastrofou, kdyby se na nich předem nepracovalo. Mohlo se stát cokoli, mohli spadnout na zem nebo Meghan mohly spadnout šaty. Skutečnost, že se tomu úspěšně vyhýbali, a přesto dokázali zvládnout tak extravagantní kreace, naznačovala, že si to předem nacvičili,“ dodala James s tím, že Harry tanec zvládnul zcela bez zábran. ■