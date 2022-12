Takhle buduje své dokonalé tělo: Polooděná Olga Menzelová předvedla další cviky, díky kterým je samý sval

Olga Menzelová Herminapress

Své vrstevnice Olga Menzelová (44) často přivádí k údivu, a to především tím, jak zvládá se třemi dětmi tak dobře vypadat. Před pár měsíci začala vdova po Jiřím Menzelovi (✝82) sdílet své tipy na krásu. Mezi její triky patří pravidelná obličejová jóga a samozřejmě cvičení, vedle toho také odpočinek.

„Nejlepší trik je skvěle se vyspat, ideálně 8 hodin v kuse a pak mám takové heslo: Každodenní cvičení, život ve štěstí promění. A dobrá nálada a pozitivní přístup k životu. Tohle všechno proměnit v každodenní realitu je těžká výzva. Ale funguje to na 100 % a to úsilí za to stojí. Život je příliš krátký a škoda každého blbého dne,“ svěřila se Olga, která začala na sociálních sítích sdílet také své tipy a triky, což se těší velké oblibě.

Její videa sleduje takřka pět set tisíc lidí. Tentokrát Olga sdílela fotky z dalšího cviku, jen v kraťasech a sportovní podprsence předvedla cvik na zpevnění celého těla. „Stačí se nohama zapřít o strom, zeď, skříň a “docupitat” do úhlu 90 stupňů a vydržet! A nezapomenout dýchat!

Zpevňujete celé tělo. Hlavně paže, ramena, záda, zadek, stehna,“ svěřila se Olga Menzelová, která má díky pravidelnému cvičení fantastické tělo. To nedávno ve společnosti předvedla v topu bez ramínek, svalnatými rameny a pažemi mnohé překvapila. ■