Čerstvě rozvedená Gisele Bündchen předvedla své topmodelkovské křivky na tobogánu s dětmi

Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Parádní odpoledne si v neděli užila brazilská modelka Gisele Bündchen (42) se svými dětmi v aquaparku v Miami na Floridě. Vyrazila tam se svým třináctiletým synem Benem a desetiletou Vivian. Vzali s sebou navíc i kamarády obou dětí. Gisele se očividně snaží svým potomkům co nejvíc usnadnit nelehké období po rozvodu s jejich tatínkem Tomem Bradym (45).

Gisele vsadila na pohodlí a rozhodně se svým plavkovým modelem nesnažila dávat na odiv své dokonalé křivky více, než je na výletě s dětmi nutné. V černých plavkách naopak působila poměrně nenápadně. O to víc si s nimi vychutnávala společné chvíle.

Kráska, která dlouhé roky kralovala žebříčku nejlépe placených modelek světa, letos oznámila rozchod se svým manželem, čímž všechny šokovala. Do té doby totiž působili jako idylický pár. Poslední kapkou bylo ale prý Tomovo rozhodnutí vrátit se zpět do aktivní kariéry hráče amerického fotbalu. Jen několik týdnů předtím přitom oznámil odchod do sportovního důchodu, nakonec si jej ale rozmyslel, což už na Gisele, která podle svých slov svou vlastní kariéru kvůli rodině upozadila, bylo příliš.

Přestože Gisele s Tomem během svého třináctiletého manželství nashromáždili obrovské jmění, podařilo se manželům dohodnout na podmínkách rozvodu a vyrovnání za velmi krátkou dobu. Dalo by se téměř říct, že sotva se svět dozvěděl o jejich rozchodu, už byl pár 28. října oficiálně rozveden. Sám Brady se nechal slyšet, že vše proběhlo v mimořádně přátelském duchu. ■