Carrie ze Sexu ve městě překvapila. Výjimečně vzala do společnosti děti, které má se známým hercem

Sarah Jessica Parker s manželem a dětmi Profimedia.cz

Tak tohle v seriálu Sex ve městě ani v pokračování A jak to bylo dál... nikdy neuvidíte. Sarah Jessica Parker (57), která hraje bezdětnou Carrie, má ve skutečnosti tři krásné děti s hercem Matthewem Broderickem. A všechny s nimi přišly na broadwayskou premiéru.

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick spolu žijí už pětadvacet let a vychovávají Jamese (20) a dvojčata Tabithu a Marion (13). Na společenské akce s nimi děti začaly chodit až ve vyšším věku, a to i tak velmi sporadicky. Na premiéru inscenace Někdo to rád horké na Broadwayi ale dorazila celá rodina.

To, co má Sarah se svou seriálovou rolí společné, je láska k módě. A nejen ona, ale všichni členové rodiny. Zatímco Carrie si oblékla bílý kabátek přes stylové tmavě modré šaty, její manžel zvolil kostkované sako a černý rolák. Syn, který studuje na Brown University, zvolil elegantní černý oblek a dívky dlouhé šaty a výrazné kabátky.

Po úspěchu první řady seriálu A jak to bylo dál..., který navazoval na Sex ve městě, se momentálně točí jeho druhá řada, která do života hlavní představitelky vnese nová dobrodružství. Hlavně dámy se tak opět mohou těšit na další dávku emocí z velkoměsta. ■