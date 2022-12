Takový sexy model s obřím výstřihem neměla nikdy předtím. Gabriela Lašková zářila v šatech, které neodpustily deko navíc

Gabriela Lašková zářila v odvážných šatech. Super.cz

"Vyhrála jsem s krátkými vlasy, ale už jsem z nich odrostla. Dnes jsem si je naopak prodloužila. Po dlouhé době jsme se s manželem dostali ven, tak si to užívám s velkou parádou. Cítím se v tom moc hezky," řekla Super.cz Lašková.

Na letošní finálový večer soutěže krásy oblékla nádherné šaty od Tatiany Kovaříkové, které neodpustily deko navíc. Krásná maminka dvou dětí si to rozhodně může dovolit.

"Jsem ráda, že jsem si po dlouhé dohě dovolila vzít něco, co není schovávající. Užívám si to se vším všudy. Taťána Kovaříková to vybrala krásně. Doufám, že všechno uhlídám," usmála se Gabriela.

Ještě před pár měsíci by si na takové sexy šaty prý ani netroufla. "Dřív jsem na to neměla ani sebevědoní, bylo to možná v mé hlavě. Teď jsem do toho myšlenkově dorostla," dodala Lašková, která je zcela přírodní a o žádné plastice ani neuvažuje.

"Mám ráda přirozenou Gábi se vším všudy. Vrásky mi nevadí a malá prsa také ne," dodala. ■