Nová Česká Miss je zcela přírodní. Chtěla by ovšem o číslo větší prsa. Co na královnu krásy říkáte?

Vanesa Švédová je novou Českou Miss Essens.

"Dělám modeling od třinácti let. Byla jsem i párkrát v zahraničí. Můj největší úspěch byla určitě přehlídka Dolce Gabbana v Miláně, pražský fashion week a další práce, na které jsem pyšná," řekla Super.cz Vanesa.

Nová královna krásy byla ze svého triumfu v šoku. "Ještě mi to úplně nedochází, už teď je to něco nového, cítím se krásně a vděčně. Nečekala jsem to. Kdo by to byl čekal. V průběhu soutěže jsem vypadla, pak jsem se vrátila, jsem strašně ráda," usmívá se sympatická brunetka z Přerova, která se v průběhu soutěže nejdříve neprobojovala mezi desítku finalistek, nakonec ale porotci do finále vybrali ještě dvě dívky ze semifinálové dvacítky.

Ráda by se věnovala modelingu a opět vycestovala do zahraničí. "Za dobu covidu jsem si zvykla na teplo domova, ale určitě bych se nebránila tomu zase odjet," plánuje Vanesa, která měří 178 centimetrů a míry má prý téměř ideální.

"Míry jsou skoro 90-60-90. Prsa mám menší," usmívá se s tím, že plastiku zatím žádnou neplánuje. "Už jsem si na ně zvykla, možná, že o jednu velikost bych se nezlobila, ale byla bych ráda, kdyby narostly samy. Jinak nemám nic, co bych na sobě chtěla do budoucna změnit," dodala nová Česká Miss Essens.

Muži u ní šanci nemají. "Mám partnera. Myslím si, že missí nemoc nebude. Jsme spolu déle. Sportovec to není, to je zázrak, co?" uzavřela. ■