Česká Miss Essens zná svou vítězku. Jak se vám líbí sympatická brunetka z Přerova?

Česká Miss Essens 2022 Vanesa Švédová (uprostřed) s Českou Miss Global Marií Danči (vlevo) a s Českou Miss Earth Kristýnou Pavlovičovou. Michaela Feuereislová

„Vůbec jsem to nečekala. Vím, že to říká každá, ale já jsem v průběhu soutěže, která probíhala formou reality show, vypadla. Porota mě nečekaně vrátila do hry, o to víc je pro mě vítězství šokem,“ řekla devatenáctiletá studentka Vanesa krátce po svém vítězství Super.cz.

Kráska pocházející z Přerova není v modelingu žádným nováčkem, věnuje se mu od třinácti let. Pyšní se rovněž dokonalými křivkami. „Stále se pohybuji kolem 90 – 60 – 90,“ prozradila Švédová.

Ta se zároveň neobává, že by ji postihla takzvaná missí nemoc. „S partnerem máme stabilní vztah, takže si nemyslím, že by nás něco podobného mohlo potkat," dodala usměvavá brunetka, která již v minulosti v jednom z rozhovorů uvedla, že jí imponují muži, kteří jsou schopní, všechno umí a opraví. Naopak nesnáší mamánky, kteří neumí dát ani prádlo do pračky.

Moderování se tentokrát ujal Tomáš Měcháček a během večera vystoupili například Mirai, Lake Malawi či skupina We Are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Do užšího výběru, o němž rozhodli diváci v online hlasování, se dostalo osm dívek.

Do superfinálové čtyřky, kterou vybrala porota, postoupily Nicole Šáchová, Kristýna Pavlovičová, Marie Danči a Vanesa Švédová. První zmiňovaná dívka, kterou zvolila Pavlína Němcová, se přitom s náročným průběhem soutěže a veškerými přípravami popasovala i se svým hendikepem, kterým je lehká forma autismu. Nicole celý život bojuje s Aspergerovým syndromem.

Vítězky se podělí o řadu hodnotných cen, mezi nimiž je například kontrakt v hodnotě jeden milion korun, osobní automobil na jeden rok či kampaň pro známou kosmetickou značku. ■