Dokáže se bývalá rosnička jednou rozloučit s dcerami? Hrozí totiž, že obě holčičky odejdou do USA

„Proto se to snažíme kombinovat. Holčičky se tam narodily, tak vždy říkám, že máme dva domovy. Učíme je obě kultury, holky milují Halloween, užívají si ho, když tady se neslaví,“ svěřila se krásná moderátorka Super.cz.

Na své dcery ale půvabná brunetka mluví pouze ve svém rodném jazyce. „Bavíme se jenom česky, ale když třeba na návštěvě někdo mluví anglicky, tak přejdeme do angličtiny. Jinak počítáme s tím, že může nastat to, že obě půjdou do Ameriky. Ta starší bere víc to, že je Američanka, protože tam zažila první třídu," dodala během rozhovoru.

Petru Eliáš Volákovou můžete stále vidět v pořadu Sama doma, který moderuje. My jsme si s Petrou pro změnu povídali během natáčení zábavní show Máme rádi Česko. ■