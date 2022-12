Když to máš, tak to ukaž! Dominika Myslivcová odhodila podprsenku a prozradila tajemství sexy fotek

Když to máš, tak to ukaž! Dominika Myslivcová má jasno... Super.cz

"Nebyl doma nikdo po ruce, a tak jsem použila samospoušť. A myslím si, že vyšel dobrý výsledek. Nechci se chválit, ale kolikrát to vyjde lépe než od profesionálních fotografů. Vím, ze kterého úhlu se mám natočit, co mi sluší," řekla Super.cz Myslivcová.

Sama nejlépe ví, jak vypadat dobře. "Záleží, jak se člověk obleče, v něčem vypadáme hůř, v něčem líp. Z jedné strany obličeje mám lepší úhel, z druhé horší. Vím, jak se postavit, abych vypadala docela dobře," vysvětlila na premiéře muzikálu Vánoční zázrak.

Oblékla sexy kostýmek, hlavní roli hrály opět vnady. "Moje klasika. Prsa ven. Někteří lidé mě za to hejtí, že zase. Ale když to máš, tak to ukaž," usmívá se.

Drsné zprávy už dávno neřeší. "Jsem zvyklá na hejty, neřeším to. Byla doba, kdy mě to mrzelo. Přečetla jsem si na sebe už tolik špíny, že mě to už nedokáže rozházet. Co se týče mojí osoby, už je mi to úplně jedno," dodala. ■