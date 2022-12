Na dědečka rozhodně nevypadá. Zpěvák kapely Jelen Jindra Polák (43) si navíc k narozeninám nadělil obří dárek

Na dědečka rozhodně nevypadá. Lídra kapely Jelen energie neopouští. Super.cz

Lídr kapely Jelen Jindra Polák (43) má energie na rozdávání. Radost mu dělá samozřejmě koncertování, ale především jeho krásná rodina. Sám je pyšným otcem dcery Lucie. „Moje dcera má ráda muziku. Je jí 12 a to jen ten věk, kdy už má na všechno vlastní názor , a to i na muziku. Ona mě seznamuje s interprety, který já bych už normálně neznal, svěřil se se smíchem zpěvák Super.cz.

Jindra je navíc již 22 let šťastně zadaný. S manželkou Kateřinou se oženil v roce 2011 po desetiletém vztahu. Vyženil tak další dvě děti, které Katka má. Těm se stal druhým tátou a díky tomu je dnes prarodičem. „Už jsem děda, nevlastní dcera má teď ročního chlapečka, takže už teď dědečkuju,“ přiznal se nám se smíchem.

To, že je zpěvák této populární kapely, která skončila na Slavíkovi na pátém místě, už dědečkem, by řekl málokdo. Energie ho rozhodně neopouští, a tak si k narozeninám nadělil obří dárek. Kapela Jelen totiž v lednu oslaví 10 let na scéně, a tak se rozhodli naplánovat velkolepý koncert v O2 areně, 2. 12. 2023, tedy na Jindrovy narozeniny. „Magdaléna a podobné hity tam určitě zazní a vzhledem k tomu, že další věc, co si dáme k 10 letům, je nová deska, tak představíme určitě nové písničky.“

A když se kluci dali dohromady v roce 2013, jak vzpomínají na svůj první koncert? „To bylo v Praze v Jazz Clubu U Staré paní a my jsme tam z dnešní sestavy byli jen tři a bylo tam dvacet lidí a z toho polovina naše rodiny,“ dodal se smíchem Jindra Polák. ■