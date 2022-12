Simona Krainová prchne i s dětmi na čtvrt roku do exotiky: Pro hatery má jasný vzkaz!

Simona Krainová stráví čtvrt roku v Dominikáně Super.cz

Na svoje poměry už je dlouho v Česku a ještě chvíli tady vydrží. "Do Dominikány odlétáme až 30. ledna. Říkala jsem si, že musím být loajální ke svému lidu a taky trošku mrznout ," žertovala modelka Simona Krainová (49). Pobyt v Puerto Plata si ale užije o to déle.

"Do našeho nového domova odlétáme na čtvrt roku. Už se těším a dokonce přemýšlím o nákupu nějaké další nemovitosti, pro děti. Aby tam kluci mohli být s námi, i když už budou mít svoje frajerky," přemýšlí do budoucnosti Simona. "S tím přibývajícím věkem myslím jinak. Tamní počasí mě baví, koho by nebavilo, že je tam teplo. Já nemám zimní období ráda, jsem zpomalená, nic se mi nechce, mám špatné nálady," svěřila.

Pro hatery, kteří řeší, zda se vůbec její synové během dlouhých pobytů v exotice učí, má Simona jasný vzkaz. "Kluci tam budou normálně chodit do školy, máme to zařízené. Jede s námi i chůva a pejsci," řekla Super.cz Simona, která má v plánu oslavit v Dominikáně i 50. narozeniny. Velký mejdan neplánuje, i když část přátel za ní přiletí.

"Ještě mi nahrálo, abych udělala nějakou velkou akci. Říkám si, že velkých mejdanů bylo už tolik, že si to ráda užiju komorněji. Ale nebojte se, my to i na té Dominikáně umíme rozjet. Bude to určitě veselé a zábavné," ujistila nás. ■