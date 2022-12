Simona Krainová neskrývá své nadšení. Dojemnými slovy pogratulovala Yemimu k cestě na Měsíc

Simona Krainová poblahopřála Yemimu. Foto: Super.cz / Michaela Feureislová

To, že bývalý moderátor nováckého Esa a jeden z nejúspěšnějších českých umělců, který se prosadil i ve světě, poletí k Měsíci, dostalo snad každého. Nadšením zajásala také modelka Simona Krainová (49), která je Yemiho dlouholetou kamarádkou.

„Yemi, já se s z tebe pominu, ale vůbec mě tvůj trípek do vesmíru nepřekvapil, protože tě dobře znám a vím, že jsi z vesmíru přiletěl už dávno. Tebe nikdy nic nezastaví, ty si vždycky plníš sny, nenecháš žádný dveře zavřený a není nic, co bys nezvládnul na jedničku,“ napsala radostně modelka na své sociální síti.



Zároveň Simona dodala, co má na Yemim nejraději. „Miluji tvoji odvahu, energii a věčně pozitivní myšlení. Vždycky jsi pro mě byl neskutečná inspirace a jedno velké srdce.“

A jak se k této cestě tanečník z Liberce dostal? Japonský podnikatel Yusaku Maezawa totiž oznámil jména osmi vybraných členů výpravy k Měsíci. Jedná se tak o první civilní let v historii a mezi posádkou bude právě i jeden Čech, úspěšný tanečník a choreograf Yemi A.D. „Slovy se mi těžko vyjadřuje, jak jsem poctěn,“ uvedl Yemi. ■