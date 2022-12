První Vánoce ve čtyřech v novém bytě: Jitka Boho má skromné přání. Náhradu za kabát, který ztratila v porodnici

Jitka Boho Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

První Vánoce úplně jinak prožije modelka a zpěvačka Jitka Boho (31). 11. října přibyl k dceři Rozálce syn Tadeáš. Těsně předtím se s partnerem Tomášem Hřebíkem přestěhovali do nového bytu. "Všechno bude jiné, bude jiné prostředí a je nás víc, tak to bude asi takové trochu hektičtější, ale těším se," svěřila.

S výzdobou v novém bytě to prý nepřeháněla. "Velmi po skrovnu jsem vytáhla ozdobičky, které mám už léta a nic nového jsem nepořizovala, kromě takové malinké keramické vesničky. Máme to takové jednoduché. Mám dvě živé vánoční hvězdy v květináči, které jsem si přála a světýlky jsem nazdobila terasu. A na zdobení stromečku se vrhneme tento nebo příští víkend. Ale tento víkend bych ho určitě chtěla koupit," popsala.

Na setkání v rámci akce Dopisy Ježíškovi, kterou tradičně spolupořádal Nadační fond Hanky Kynychové, se rozpovídala i o dárcích. "Sázím vždy na kvalitu. Překvapilo mě, že Rosálka si napsala Ježíškovi o docela málo dárků. Napsala si o housle, kytaru, trička, pastelky a papíry. Takže to bude taková skromná nadílka, ale my to nechceme přehánět, protože stejně nemáme pak hračky kam dávat. A myslím si, že už v jejím věku je to zbytečné, spíše ocení ty hudební nástroje," míní.

Důležité jsou pochopitelně i finance. "Finanční limity na dárky mám, to samozřejmě a zvláště letos. Člověk musí počítat, doba není ideálně na nákupy dárků za desetitisíce. Není to tak, že bych měla vyloženě stanoveno, ale rozhodně to nepřeháním. Já si pod stromeček nepřeju nic, nebo tedy vlastně černý kabát. Takový ten klasický. Ztratila jsem ho při porodu, zůstal někde v porodnici a už jsem se k němu nedostala," uzavřela. ■