Přelom u rozpadajícího se manželství Jany Adamcové: Vánoce stráví rodina společně

Jana Adamcová stráví Vánoce s rodinou včetně manžela.

Už rok a půl se hovoří o rozvodu bývalé sporťačky a mluvčí vlády Jany Adamcové (50) a režiséra Jiřího Adamce (74). I když se snažili manželství zachránit, nepodařilo se to a pár už dlouhou dobu žije odděleně. O to větší překvapení bylo, když Jana svěřila, že Vánoce se chystají strávit společně jako rodina.

"Letos na Vánoce zůstáváme v Praze. Budeme mít velkou návštěvu, na Štědrý den a týden poté u nás bude Jasmínky kamarádka z Floridy. Je to její nejlepší kamarádka. Loni Jasmínka letěla sama hned po Štědrém večeru za ní a letos přiletí ona k nám. Jasmínka se na ni moc těší a hodně tím žijeme. Tím, že je z Floridy, tak nemá ani zimní bundu, ale tak jí kdyžtak něco půjčíme," smála se.

Prozradila i další podrobnosti. "Na Vánoce budeme spolu všichni celá rodina i s Jirkou, včetně mých rodičů a mojí kamarádky. Já to mám tak, že bych asi neuměla někoho z blízkých nechat o Vánocích samotného. Takže budeme opravdu velká rodina," překvapila.

Pokud jde o dárky, finanční limity prý doma nemají. "Jsme tak nějak domluveni, že my dospělí si dáváme opravdu jen něco symbolického a opravdu jenom ponožky nebo levnou voňavku. A opravdu to dáváme hlavně dětem, protože i když už jsou děti velké, tak Vánoce jsou o dětech a snažíme se to co nejdéle udržet. Mně největší radost na Vánoce udělá to, když je hezká atmosféra a nikdo se s nikým nehádá," dodala.

Jana nevynechala tradiční setkání Dopisy Ježíškovi v pražských Štěrboholích, které pořádal Nadační fond Hanky Kynychové. "Charitativní cítění mám stejné celoročně a přiznám se, že někdy na Vánoce, jak se to na člověka valí ze všech stran, tak mě to samotnou trápí, že se nemůžu rozdat a všude přispět a vše podporovat. A během toho roku je mi to vlastně příjemnější a můžu o tom více popřemýšlet," uzavřela. ■