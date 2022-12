Teď mám čtyři chlapce: Sharon Stone adoptovala kamaráda svého syna, kterému zemřel otec

Sharon Stone Profimedia.cz

Sharon Stone (64) si adoptovala další dítě. Ke třem adoptovaným synům nyní přibyl kamarád nejstaršího z nich Roana (22). Dle zdrojů Daily Mailu se tak stalo už zhruba před rokem, poté, co chlapcův otec zemřel.

Dotyčný s nimi žije v hereččině domě v Beverly Hills a herečka o něm mluví jako o svém adoptivním synovi, i když není jasné, jestli už ho adoptovala legálně.

„Je to vážně hezké gesto a dost to o ní vypovídá. Sama měla těžké dětství, takže si chtěla vytvořit takovou rodinu, jak by podle ní měla vypadat,“ říká zdroj.

Zprávy potvrdila i sama herečka během nedávného filmového festivalu. „Nejlepší kamarád mého nejstaršího syna žil sám s otcem, který trpěl Parkinsonem. Staral se o něj 12 let, ale v průběhu pandemie zemřel. A najednou zůstal sám. Takže jsem ho vzala k sobě a teď mám čtyři chlapce,“ nechala se slyšet.

Herečka v důsledku autoimunitního onemocnění a endometriózy nemohla mít vlastní děti. Prodělala také 9 potratů. Nejstaršího Roana adoptovala v roce 2000 během manželství s Philem Bronsteinem.

Po rozpadu manželství byl Roan svěřen do péče Bronsteina, ale dnes žije se svou matkou a snaží se prorazit jako kuchař. Další dva chlapce, bratry Lairda (17) a Quinna (16), adoptovala herečka v letech 2005 a 2006.

Sharon minulý měsíc vyděsila fanoušky, když oznámila, že jí našli nádor na děloze. Na ten kvůli chybné diagnóze málem ani nepřišli. Svým příznivcům vzkázala, že si několik týdnů poleží, aby se plně zotavila, ale zdá se, že už je v pořádku, neboť zase obráží akce. ■