Dnes by už moderování Nejslabší! Máte padáka! nepřijala. Zuzaně Slavíkové ale ani po dvaceti letech tuto roli nikdo neodpáře

Dnes by už Zuzana Slavíková moderování Nejslabší! Máte padáka! nepřijala

Herečka Zuzana Slavíková před dvaceti lety ohromila jako nekompromisní moderátorka soutěže Nejslabší! Máte padáka! Sama na to vzpomíná s láskou, ale i tak, kdyby přišla znovu nabídka a televize by chtěla obnovit tuto soutěž, její moderování by už odmítla. „ Já myslím, že by si měli najít už nějakou mladší a ostřejší moderátorku ,“ svěřila se herečka Super.cz.

Sama už ani nepociťuje, že by ji lidé brali jako přísnou a vážnou. „Já myslím, že ne, že už je to opravdu dávno. Lidé si na to vzpomenou, protože to byla taková první, ostřejší soutěž. Dneska už je takových soutěží mraky, ale jelikož byla první, tak to byl takový boom.“

Herečku aktuálně můžete vidět v kinech ve filmu Největší dar. A co je právě pro ni ten úplně největší dárek v životě? „Dneska už řeknu asi zdraví,“ dodala Zuzana Slavíková. ■