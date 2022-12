Takhle dnes vypadá idol televizních divaček z Rodinných pout. Po syndromu vyhoření pracuje na své farmě

Tomáš Krejčíř pracuje na zvířecí farmě. Super.cz

Pak přišla osudová chvíle, prodal svou firmu, a řekl do médií, že už nikdy nemusí pracovat. Tohoto výroku dnes lituje. „To byla taková interpretace, a já pak z toho byl nešťastný, že mi všichni říkali, co to melu za nesmysly. Ale já pracuju, ale nepracuji, protože bych potřeboval rozmnožovat jmění, ale dělám to, co jsem dělal předtím. Máme ordinaci, operační sál, oční optiku, takže já se realizuji tady a pak na farmě a v divadle,“ vysvětlil nám.

Svůj čas tak tráví na farmě a showbyznys ve velkém mu nechybí. „Já mám takový skvělý showbyznys na svojí farmě. Já se tam vyblbnu s krávami, oslíky, lamami. V pět vstanu, vyhrnu si rukávy, dávám mléko jehňatům. Pak jdu kydat, proběhnu se s koníky. Odčervuji, stříhám, takový můj normální den,“ svěřil se Tomáš Super.cz.

Televizní diváci si ho už asi navždy budou spojovat s herečkou a dabérkou Klárou Jandovou (43), se kterou hrál v Rodinných poutech a po dlouhých letech se společně objevili na obrazovkách i v seriálu 1. mise. Aktuálně tyto dva herce můžete brzy opět vidět společně, a to na vlastní oči. „Teď jsme ve velmi těsném kontaktu. Zkoušíme komedii s názvem Na správné adrese a máme premiéru na konci ledna,“ dodal Tomáš Krejčíř, se kterým jsme si povídali během natáčení zábavné show Máme rádi Česko. ■