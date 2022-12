Poslední dvě představení Fantoma opery: Proč už jako milovníka neuvidíme Bohuše Matuše?

Michal Bragagnolo už se v roli milovníka s Bohušem Matušem nestřídá. Super.cz

Na roli si údajně připadá starý, i když kolegové s ním nesouhlasí. "Podle mě by to Bohoušek mohl ještě pořád hrát, klidně deset let. Určitě se mu v šatně nevysmíváme, že je starý. Ale už se na to necítil. Člověk musí sám vědět, které role hrát a které už ne," řekl Super.cz Michal Bragagnolo.

Jak dlouho sám hodlá hrát role milovníků? "Samozřejmě do sta. Ne, teď vážně. Podle mě je hraniční věk ta padesátka, když člověk nějak vypadá. Pak už je to trochu trapné," míní Michal, který se sám snaží udržovat a trávit čas v posilovně, jak mimo jiné prozradil v našem videu. ■