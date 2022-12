Žena s autismem a mozkovou obrnou obvinila Nicka Cartera z Backstreet Boys ze znásilnění

Shannon Ruth obvinila Nicka Cartera ze znásilnění v emotivním prohlášení. Profimedia.cz

Shannon 'Shay' Ruth (39), která trpí autismem a dětskou mozkovou obrnou, ve výpovědi popsala, že ji zpěvák měl pozvat do svého autobusu po koncertě v Tacomě v únoru 2001, když si jí všiml, jak s dalšími fanoušky čeká na autogram.

Dále tvrdí, že se před ní hudebník obnažil, donutil ji k orálnímu sexu a následně znásilnil. Po incidentu jí měl vyhrožovat, aby ji umlčel. Údajný čin jí měl způsobit bolest, frustraci, zmatek, hanbu a sebepoškozování.

Právník Ruth Mark J. Boskovich uvedl, že spolu s Ruth budou zpěváka žalovat za sexuální napadení další tři ženy, které zatím nebyly jmenovány.

„I když mám autismus a mozkovou obrnu, nic mě nepoznamenalo tolik jako to, co mi Nick Carter udělal a řekl,“ uvedla Ruth během konference. „Poté, co mě znásilnil, mi nadával, cloumal se mnou, což mi na paži zanechalo modřiny, a snažil se mě vyděsit, abych o tom mlčela. Řekl, že všechny obrátí proti mně, protože on je Nick Carter a má moc mi zničit život,“ dodala.

Shannon navíc tvrdí, že ji Carter nakazil pohlavně přenosným virem HPV, který musela dostat od něj, protože do té doby byla panna. Promluvit se prý rozhodla, aby ochránila další dívky.

Carter tvrzení popřel prostřednictvím svého advokáta Michaela Holtze. „Tvrzení o údajném incidentu, který se měl odehrát před více než 20 lety, je nejen právně neopodstatněné, ale také zcela nepravdivé," uvedl.

Holtz dále doplnil, že se slečna Ruth v průběhu let snažila několikrát jeho klienta očernit a její výpovědi se pokaždé měnily. „Nenechte se zmást mediálním trikem oportunistického právníka. Na tomto tvrzení není nic pravdivého a soudy to rychle pochopí,“ dodal sebevědomě.

Carter, který nedávno pohřbil bratra Aarona, osobně k věci nepromluvil. Zpěvák byl už v minulosti nařčen ze znásilnění jinou ženou. Ze žádného činu však nebyl nikdy usvědčen. ■