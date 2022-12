Půvabná hvězda Specialistů se vrací zpět na obrazovku: Herečka i ve 40 vypadá stále jako teenagerka

Zuzana Kajnarová Michaela Feuereislová

Poprvé o sobě dala vědět před 17 lety v pohádce Anděl Páně. Od té doby se Zuzana Kajnarová takřka nezměnila. Herečku v posledních letech vídáme na obrazovkách pravidelně, a to většinou v rolích vyšetřovatelek. Do Specialistů se po třech letech půvabná blondýnka vrací.

„Na návrat jsem se těšila, ale jednou z prvních věcí, kterou jsem si uvědomila, bylo to, že začnu natáčet v zimním období, což je vždy náročné. Na druhou stranu jsem se ale těšila na akční scény, které mě vždy bavily, a samozřejmě i na kolegy a celý tým,“ svěřila se na tiskové konferenci Novy herečka.

Přestože letos v létě oslavila už 40. narozeniny, svým půvabem by stále strčila do kapsy mladší kolegyně. A jak sama tvrdí, natáčení akčního seriálu ji baví. „Myslím, že taková policistka musí být akční, což já jsem také, musí mít smysl pro spravedlnost, chuť zažívat extrémní situace, to vše máme asi také společné. Tudíž by se něco našlo,“ řekla Zuzana. Na obrazovce se v deváté řadě seriálu objeví opět po boku Davida Prachaře, který se také vrací. Kromě nich se navíc v seriálu objeví zcela nové tváře v podání Matouše Rumla a Marka Lambory. ■