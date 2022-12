Japonský miliardář vyveze 8 umělců k Měsíci. Mezi nimi i Čecha, který dřív uváděl Eso

Yemi A.D. Michaela Feuereislová

„Tohle dělám jako vzkaz pro všechny kreativní děti: Nezáleží na tom, jak vaše cesta začne, ale kam povede. Dneska se potvrdilo, že s fantazií nemá náš potenciál žádné limity! Mám vás rád,“ vzkázal úspěšný choreograf.

Desítka (osm plus dva náhradníci) byla vybraná z asi milionu lidí. Let by se měl uskutečnit lodí pronajatou od Elona Muska. Mise nese název Dear Moon a měla by býtšestidenní.

Kromě Yemiho a Maezawy poletí např. hudebník Steve Aoki, youtuber zaměřující se na vědu Tim Dodd, rapper Choi Seung Hyun nebo fotografka Rhiannon Adam. Kdy se let uskuteční, zatím není známo.

„Yusaku se rozhodl, že tam vezme osm umělců, protože si řekl, co by se stalo, kdyby da Vinci viděl seshora tu modrou planetu, co by asi pak tvořil? Protože se říká, že když vyletíte do vesmíru a vidíte Zemi, tak vás ovládne pocit, že nejsme oddělitelní, že tam nejsou žádné hranice, že jsme všichni na té kuličce, co letí vesmírem. On si od toho slibuje, že ti umělci pak budou tvořit věci, které budou nějakým způsobem posouvat společnost tím správným směrem,“ řekl Yemi A.D. Super.cz před časem.

Yemi A.D. patří k aktuálně nejúspěšnějším českým umělcům. Ve Spojených státech roky spolupracoval s Kanyem Westem i dalšími hvězdami, byl porotcem talentové soutěže The World´s Best. Také si zahrál ve filmech Letopisy Narnie: Princ Kaspian nebo Red Tails. U nás v minulosti moderoval hudební pořad Eso. ■