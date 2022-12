Nemoci dětí, nevyprané oblečení a všude nepořádek: Tereza Ramba popsala, jak to zvládá na mateřské

Tereza Ramba Super.cz

Přestože je často pozitivní, přiznává, že tomu tak není vždy. „Pořád ne, když jsou děti nemocné, tak mě to trápí. Ale já se nehroutím,“ svěřila se herečka s tím, že se snaží žít s filozofií, že nejde změnit situaci, ale změnit svůj přístup k ní. „Mám to dané i od rodičů, i můj táta a máma jsou pozitivní punkáči a tak nás vychovávali. Ale jsem taky smutná a snažím se, aby maminky viděly, že mám taky nemocné děti, taky ve sklepě až deset praček, které na mě čekají a nevím, kdo to vypere. Stíhám k tomu vařit a chodit do lesa, ale nemůžete stihnout všechno,“ prozradila Tereza, která se po novém roce objeví na obrazovce v novém seriálu Docent.

A během čtrnácti dní se jí letos podařilo natočit film Buď chlap, jinak se věnuje dětem, své značce a Instagramu, kde se snaží motivovat další maminky. „Já jsem měla krizi a říkala jsem si, že to vypnu, štvou mě tam trollové a žere to čas, ale proto ho mám a doufám, že to je message, kterou mám předat, protože se mi zdálo, že mají lidi pocit, že žiji na obláčku,“ prozradila herečka s tím, že ani ona to nemá lehké.

„Máme doma koše špinavého prádla, občas nám zvrací děti, občas jsme nemocný, občas se s manželem pohádáme, láska je založená samozřejmě na kompromisu, ale není to černobílé a je důležité se udržovat v normálnosti,“ dodala Tereza Ramba. ■