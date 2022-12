Moderátorka Televizních novin snad zastavila čas: Neuvěříte, kolikáté narozeniny za pár dní bude slavit

Kristina Kloubková Super.cz

„Mám za sebou několik seriálů a filmových rolí, to přišlo mezi tím, než jsem začala moderovat. Taky bych si ráda zahrála znovu na divadle, ale moje role je nyní ta moderátorky. Vracím se částečně do Snídaně, na což se netěším kvůli vstávání, to je hrozné, ale ta témata mě baví a jsem tam jako doma. Takže ta role je teď tady,“ svěřila se Super.cz Kristina na tiskové konferenci Novy.

Usměvavé moderátorce to jako vždy slušelo a překvapila nás informací, že už za pár dní oslaví 46. narozeniny. „To vstávání do Snídaně je trošku peklo, používám hodně masek a musím se teď víc starat o obličej. Za pár dní mi bude 46 let a už to prostě letí,“ řekla s úsměvem moderátorka, která se i tak může stále chlubit velmi štíhlou figurou. „Jsou to výkyvy, teď je to ta nižší váha a po Vánocích to zase bude ta vyšší váha, vždy to mám plus mínus pár kil,“ dodala Kristina Kloubková. ■