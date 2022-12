Zpěvačka Bára Basiková poprvé promluvila o vážné nemoci: Ještě to není za mnou, jsem v procesu léčby

Bára Basiková promluvila o nemoci. Herminapress

Sice se před dvěma měsíci objevila na křtu knihy Bořka Slezáčka, ale celé léto po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Zpěvačka Bára Basiková (59) musela v červnu odejít během zkoušek muzikálu Okno mé lásky, kde měla hrát matku hlavního hrdiny. A to se na novou roli po letech tolik těšila.

"O prázdninách mě zastihly velké zdravotní problémy, tak jsem musela z muzikálu po vzájemné dohodě vystoupit a byla jsem prostě marod. Mrzí mě to, protože jsem byla na premiéře a bylo to fantastické. O to jsem přišla, ale nicméně život jde dál," svěřila se. Teď už je na tom prý lépe.

"Tedy víceméně. Definitivně za mnou to není, ale je to v procesu léčby. Věřím, že na dobré cestě," řekla Super.cz.

Důkazem toho, že už se jí zdraví pomalu vrací, je to, že spolu se zpěvákem Jakubem Hübnerem vydala novou desku Příští stanice muzikálová, kde zazní jejich sólové skladby i duety. Myslí si i na další role. "Ted zrovna přemlouvám Ondřeje Soukupa, který má jeden muzikál téměř hotový. Na desku nám dal s Jakubem Hübnerem ústřední duet Ráno zítřejší bude moudřejší, ke kterému vznikl i videoklip. Říkám mu, ať to dokončí, aby se to dalo hrát," upřesnila.

Zpěvačka je víceméně spokojená i v soukromí. Radost má ze svých dcer i syna Thedora, kterému už bude čtrnáct. Jen láska v jejím životě aktuálně chybí, i když na začátku roku nového partnera zmiňovala. "Vystačím si sama. Zatím se nikdo další nepřihlásil," krčila rameny. ■