Neznám ani tvé celé jméno. Meghan v dokumentu znovu promluvila i o své nevlastní sestře Samantě

Meghan promluvila o nevlastní sestře. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Samantha Markle v minulosti o své sestře několikrát veřejně promluvila, což se Meghan nelíbilo. „Najednou jsem měla pocit, jako by byla všude,“ řekla vévodkyně s tím, že svou osmapadesátiletou sestru neviděla přes deset let, a i tehdy jen na den a půl. Ta o ní ale hovořila tak, jako by se dobře znaly.

„Neznám tvé prostřední jméno, nevím, kdy máš narozeniny. A ty říkáš, že jsi mě vychovala, a nazvala jsi mě ambiciózní princeznou?“ kritizovala Meghan svou starší sestru, kterou prý jako dítě nikdy neviděla v domě Thomase Markla, ze kterého se s matkou odstěhovala, když jí byly dva roky. „Pamatuji si, že naposledy jsem ji viděla, když mi bylo okolo dvaceti let,“ pokračovala Meghan.

Samantha svou sestru už dokonce zažalovala za podobné výroky, které o ní Meghan řekla v rozhovoru s Oprah Winfrey v roce 2021. Případ v současné době řeší soud.

V dokumentu ovšem promluvila dcera Samanthy Markle Ashleigh Hale, která byla adoptována a vychována svými prarodiči z otcovy strany. Ta prozradila, že se svou matkou nemluví a že jsou si s Meghan blízké.

"Hraje v mém životě spoustu rolí. Je tam něco sesterského a něco mateřského. Je to nejlepší kamarádka," řekla Ashleigh v dokumentu Meghan.

Další tři části dokumentu odvysílá Netflix 15. prosince. ■