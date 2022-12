První setkání Meghan s Kate dopadlo neslavně: Vévodkyně z něj byla hodně zklamaná

Meghan s Kate si nikdy nebyly moc blízké. Profimedia.cz

Vévodkyně Meghan (41) v novém dokumentu o sobě a Harrym (38) zabrousila i na vztah s Kate a rozpovídala se o jejich prvním setkání. Pro vévodkyni to nebylo nic příjemného a prý jí to ukázalo smutnou realitu života v královské rodině.

Členové britské královské rodiny nikdy nevypadnou ze svých rolí. Alespoň takhle popisuje Meghan první setkání s Williamem a Kate, které v ní zanechalo hořkou pachuť. Meghan s Harrym tehdy pozvali budoucí královský pár na večeři a Meghan návštěvu vzala jako hodně neformální setkání.

"Pamatuji si, že jsem byla v roztrhaných džínách a bosá,“ říká v dokumentu. A také to, že hned udělala velkou chybu. „Byla jsem objímací typ, vždycky jsem byla objímací typ. Neuvědomila jsem si, že je to pro spoustu Britů opravdu nepříjemné. Asi jsem začala velmi rychle chápat, že formálnost, která se projevuje navenek, se promítá i dovnitř,“ promluvila Meghan o mnoha pravidlech etikety, o kterých se mylně domnívala, že se dodržují jen na veřejnosti.

Když teď vzpomíná na období života v Anglii, je hrdá na to, že se nenechala „svázat“ pravidly místní etikety. „Je to tak legrační, když se podívám zpátky, protože teď toho vím tolik. A jsem tak ráda, že jsem to dřív nevěděla, protože jsem mohla být sama sebou bez všech těch příprav,“ řekla Meghan v dokumentu, jehož první tři díly ve čtvrtek vypustil Netflix. ■