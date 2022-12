V O mě se neboj je za žárlivce neschopného postarat se o rodinu. Jakým otcem a manželem je představitel Kryštofa?

Lukáš Příkazký, jedna z hvězd romantického seriálu, vypadá stále velmi mladě. Foto: Jan Handrejch, Právo

Od dob, kdy jsme ho vídali v seriálu Rapl (2016) coby nadporučíka Robina Lupínka, jako by se vůbec nezměnil. Vypadá stále neskutečně mladě. A může dostávat role patnáctiletých kluků. Přesto je Lukáš Příkazký starostlivým a zodpovědným tátou dvou dětí.

Jeho postava Kryštof v seriálu O mě se neboj, bývalý fotbalista, kterého zranění vyřadilo z kariéry, nefunguje jako živitel rodiny, a navíc žárlí na manželku Evu (Veronika Arichteva). „Snažím se být co nejvíc doma, kromě občasného večerního odchodu do divadla ženě pomáhám, což mi přijde úplně samozřejmé,“ řekl Super.cz.

Stejně jako Kryštof má dvě děti – Adámkovi jsou čtyři a jeho sestřičce 5 měsíců. Manželka Veronika je na mateřské dovolené. V seriálu se manželé dohadují, kdo by se měl starat o děti, kolik toho dělat, o kompetence.

„Což asi zažívá každý pár, který má děti. Nám se tohle docela daří vybalancovat. Zatímco Kryštof má času daleko víc, žena vydělává, takže na něj logicky padá starost o dcery, jenže manželce pořád něco vyčítá. Já mám volno přes den, oproti jiným otcům, ale pak se musím někdy v pět nebo v šest hodin sebrat a jet do divadla a jsem do půlnoci pryč.“

Když jsme spolu mluvili, měl na starosti obě děti, protože Áďa, jak synkovi říká, byl nastydlý a nemohl do školky. A manželka šla nakoupit. Ani jeden z nich nepochází z Prahy, takže nemají možnost zapojit do hlídání babičky a dědečky.

„Neříkám, že každá babička a dědeček jsou z toho nadšení a chtějí nonstop hlídat vnoučata. Ale my máme v tomto smyslu support vlastně nulový. Jsme odkázáni jeden na druhého a v tom si vycházíme vstříc,“ vysvětlil nám Lukáš (37), kterého můžeme vidět v Dejvickém divadle.

Pochopitelně neodmítá práci, nicméně péče o malé dítě mu nedělá problém. „Vlastně jsem nikdy nerozuměl takovému tomu starému přístupu, že chlap je živitel, žena doma a má se automaticky starat o děti. Myslím si, že v 21. století tohle neplatí, nebo by nemělo platit.“

Jeho manželce, která vystudovala mezinárodní vztahy, jednu dobu pracovala na Úřadu vlády a teď je produkční, záleží na spravedlnosti ve vztahu. „Snažíme se, aby také měla volnost. Samozřejmě ví, že to nejde furt.“

Čím to, že vypadá pořád tak klukovsky? „V seriálu mám pak vousy, což jsem navrhoval režiséru Biserovi, aby role otce byla věrohodnější. Dost se toho zvládne v maskérně. Když se oholím, můžu hrát i patnáctiletého kluka. Je to spíš o genech, možná se to časem změní.“

A jak rodinka Lukáše Příkazkého, který pochází ze Strážnice, prožije vánoční svátky? „Štědrý den většinou trávíme v Praze a pak 25. nebo 26. vyrážíme za rodinou do Strážnice. Snad dorazí i můj mladší bratr ze Zlína. Má čerstvé miminko, prvního potomka,“ řekl Super.cz. ■