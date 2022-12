Takže ty jsi Ryan Reynolds? Shania Twain vytrollila herce v přímém přenosu. Jeho reakce boří internet!

Shania Twain si vtipně vystřelila z Ryana Reynoldse. Foto: Super.cz/Profimedia

Když zpívala jeden ze svých nejslavnějších hitů That Don’t Impress Me Much, ve sloce, kde v textu zazní ‘Okay, so you’re Brad Pitt.’ (OK, takže jsi Brad Pitt - pozn.), zaměnila Pitta právě za Reynoldse.

I can’t think of a more iconic, smart and beautiful person to not impress all that much. Thank you for an amazing night, @ShaniaTwain ❤️ https://t.co/od2KsUoo2s — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2022

‘Okay, so you’re Ryan Reynolds. That don´t impress me much’ (Ok, takže jsi Ryan Reynolds. To mě moc neoslňuje - pozn.), pěla za řádného aplausu přítomných a hurónského smíchu samotného herce, který seděl v publiku a píseň si se zpěvačkou sám notoval.

Ryana v tu chvíli zabraly kamery a je vidět, jak se rozchechtal na celé kolo. Pochopitelně vzal žertík dobře a ocenil ho pak ještě na sociální síti.

„Nenapadá mě ikoničtější, chytřejší a krásnější osoba, kterou jsem moc neoslnil. Díky za úžasný večer,“ vzkázal zpěvačce později na Twitteru. „Sorry, not sorry,“ odpověděla mu na to zpěvačka s vysmátými smajlíky.

Obvykle je to právě Reynolds, kdo si střílí z kolegů nebo i vlastní manželky. Jeho vtípky fanoušci milují, a o to víc je těší, když si někdo udělá legraci pro změnu z něj. ■