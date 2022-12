Bývalý partner Báry Mottlové bude po pětiměsíčním vztahu s kráskou z Angoly otcem: A to ještě v říjnu byli od sebe

Josef Kůrka se svojí Angie Foto: se souhlasem J. Kůrky

V září bývalý Muž roku Josef Kůrka prozradil, že je konečně po rozchodu s Bárou Mottlovou zamilovaný, v říjnu ale už oznamoval, že to s exotickou kráskou původem z Angoly Angie Mangombe nevyšlo. A teď přišel s další velkou novinkou. S Angie se těší na přírůstek do rodiny. Modelka, influencerka a zpěvačka, která se dostala do TOP 40 v SuperStar a také byla v reality show Like House, je těhotná.