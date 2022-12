Rika Fane promluvila o trestním oznámení, které na ni podal Karlos Vémola

Rika Fane se vrátila k románku s Karlosem Vémolou Super.cz

Ještě nedávno rezonoval médii románek Karlose Terminátora Vémoly (37) a hvězdy filmů pro dospělé Riky Fane. Zatímco ona prozradila, že měli poměr, Karlos, který je ženatý s Lelou Ceterovou (33), to popíral, a dokonce se rozhodl na Riku podat trestní oznámení. Nebo to alespoň tvrdil.

Jak to v tuto chvíli vypadá? "Zatím nic nepřišlo. Pokud by přišlo, moji právníci jsou na to také připraveni. Není za mě důvod podávat žádné trestní oznámení. Nemyslím si, že má šanci. Pravda vítězí a pravda je největší soupeř," řekla Super.cz Rika Fane.

Není jí zpětně líto Lely Ceterové, která má s Karlosem dvě děti a musela si číst zprávy o poměru jejího muže s jinou ženou? "Já jsem nic špatného neudělala, pravda vyšla ven. Ale je mi líto celé situace. Neudělala jsem to za účelem, že bych někomu chtěla ublížit. Taky mě ta situace bolela," překvapuje Rika.

Viník je podle ní hlavně Karlos. "Věděla jsem, že má Lelu, ale vžijte se do mé situace. K mladé osmnáctileté holce, která nezažila vztahy, přijde muž, který je něco víc. Je lehké se nechat ovlivnit. A i já jsem se nechala ovlivnit. Spíš měl přemýšlet Karlos než já," vysvětluje.

Rika se chce nyní zaměřit hlavně na svůj nový vztah. "Teď mám už jiné plány, nový život, mám nového partnera. Taky chci zpívat, chci pokračovat se zpěvem. Natáčet filmy pro dospělé budu dál, ale chci se zaměřit na hudbu," dodala na premiéře nového muzikálu Vánoční zázrak v Divadle Broadway. ■