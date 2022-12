Dva roky po porodu bojovala s kily navíc a nešlo to dolů. Modelka Renata Langmannová je teď zase ve formě

Renata Langmannová Super.cz

"Bylo to těžký a bylo to hlavně hrozně dlouhý. To jsem nečekala. Chci povzbudit ženy, kterým to tolik nejde, že ani mně to nešlo," řekla Super.cz maminka dvouleté dcery Medy. "Doklepala jsem to do stejné podoby, jaké to bylo předtím. Cvičím pilates, dodržuju stravu, občas si sladké neodpustím, ale snažím se držet," prozrazuje.

"Cítím se daleko lépe. Po těch dvou letech se konečně tělo vrátilo zpátky," usmívá se Renata, která je ráda, že si zase může hrát s módou. "Dlouho jsem se nemohla do ničeho vejít, měla jsem plnou skříň věcí, které mi nebyly. Teď už mě zase baví se oblékat," vysvětlila na fashion párty.

"Měla jsem vždy ráda nadčasové věci, čím jsem starší, tím víc dbám na kvalitní materiály, na kousky, které se dají kombinovat, a byly to věci, které vydrží spoustu let," dodala ke svému stylu. ■