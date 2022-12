Byla to rychlovka, ale o to intenzivnější: Neteř Jaromíra Jágra promluvila o traumatickém porodu

Pavlína Jágrová zavzpomínala na náročný porod Super.cz

Modelka a blogerka Pavlína Jágrová (32) je sedm měsíců po porodu syna Maxmiliána a poprvé se objevila ve společnosti. "Daří se mi super, je to náročné, nebudu lhát, ale je to krásný. Užívám si to," řekla Super.cz neteř hokejisty Jaromíra Jágra (50).

O to traumatičtější pro ni byl porod. "Byl rychlý, asi dvě hodiny, ale o to intenzivnější. Epidural už se nestihl, neměla jsem chvíli si vydechnout. Bylo to náročné a bolestivé. Mám tu bolest pořád v živé paměti," přiznala.

Na mateřské prakticky nebyla, hned po porodu začala pracovat. "Od porodu pořád pracuju. Nic se u mě nezměnilo," usmívá se Pavlína a zároveň prozradila, jak moc je náročné se dostat zpět do formy.

"Hodně těžké, to jsem nečekala. Nemám čas cvičit, ani na diety, stále kojím. Plánuju se dostat víc do formy. Zbývají mi ještě čtyři kila, ale nejsem úplně spokojená," krčí rameny blogerka, která změnila i šatník.

"Dokud nezhubnu, nosím jiné věci, žádné crop topy. A taky boty jsem změnila, podpatky s kočárkem opravdu nejdou. A víc řeším, jak obleču syna než sebe," dodává.

Protože stále kojí, zatím syna nedala nikomu hlídat. Ani svému strýci Jaromírovi. "Příležitost jim ráda poskytnu, zatím nebyla. Nebylo zatím možné ho dát na hlídání, kojím," usmála se.

A co na malého Maxe Jaromír říkal? "Říkal, že by se už asi nikdy nevyspal. Malý je hodně vzteklý, křičí. Nevím, jak to Jaromír plánuje do budoucna, třeba se někdy dočkáme. Není to pro něj stále aktuální," vysvětluje.

Čerstvá maminka je zasnoubená, ale svatba je zatím v nedohlednu. "Svatba bude, teď ale není čas to plánovat, vidím to třeba za rok," uzavřela. ■