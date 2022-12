Už na druhém rande do sebe byli blázni: Harry a Meghan ukázali první společné selfíčko

Harry a Meghan na druhém rande Profimedia.cz

Moderně, prostřednictvím sociální sítě. V roce 2016 si Harry prohlížel fotky na Instagramu a narazil na video, na kterém byla právě Meghan. Herečka prince zaujala, on ji také, kontakt jim následně zprostředkovala společná kamarádka. „Pak jsme si vyměnili čísla. Byli jsme neustále v kontaktu,“ popsal Harry ve zmíněném dokumentu.

První i druhé rande měli v Londýně, kde Meghan zrovna pobývala, hned na druhé schůzce si řekli, že to spolu zkusí. Tam také vzniklo jejich první společné selfíčko, i o to se s diváky podělili. „Chtěli jsme zachytit ten pocit, kdy sedíme v té malé restauraci a říkáme si: ‚božíčku, tak to tedy zkusíme‘,“ popsala vévodkyně.

Oba se pak přátelům svěřili, že cítí, že potkali někoho výjimečného. „Myslím, že většina členů rodiny, evidentně hlavně mužů, má nutkání vzít si někoho, kdo zapadne do škatulky, a ne toho, kdo je jim předurčen,“ uvádí dále princ s tím, že on stejně jako jeho matka, zesnulá princezna Diana, se rozhoduje srdcem.

Série vzbuzuje velké kontroverze, britská média už na základě upoutávek jednání manželů ze Sussexu označila za „vyhlášení války“ britské královské rodině. ■