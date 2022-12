Tohle vážně chtějí dát seriáloví fešáci do dražby? Propocené, kousavé a pocintané svetry si zahrály v jejich videoklipu

Jan Kopečný a Petr Ryšavý vydraží svetry z videoklipu. Super.cz

Herci a zpěváci Jan Kopečný (33) a Petr Ryšavý (31), které známe i z řady seriálů, vydali se svojí kapelou Botox první vánoční song, k němuž vznikl i videoklip. Sami si v něm i zahráli a jako artefakt pro fanynky vydraží na svých stránkách vánoční svetry, které v klipu oblékli. Je ale opravdu o co stát?

"Budeme je dražit okamžitě po křtu a vybrané peníze věnujeme na dobré účely. "Ale musím říct, že nikomu nepřeju, aby ten svetr nosil. On strašně kouše," prozradil Honza. "Navíc zvětšuje v oblasti břišní," dodal Petr. Svetry nemají v plánu ani vyčistit, takže ponesou nejen vůni jejich těl. "V tom klipu jsme na sebe lili šampaňské, vaječňák, rybí polívku. To všechno na tom je a zůstane to tam," upřesnili.

A jak budou pánové trávit Vánoce? I když jsou skoro jako siamská dvojčata, svátky společně trávit nebudou. Každý pojede ke svým rodičům. "Dokud nejsou děti, tak jsme děti my, i když už je nám dost let, pořád jsme ti mazánci," smáli se a v našem videu vyprávěli samozřejmě i o dárcích. A to dost vtipně. ■