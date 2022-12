Berenika Kohoutová promluvila o malé dcerce: Asi je rozmazlená, ale to jsem já díky mámě taky

Berenika Kohoutová Super.cz

„Evidentně už jsem přeskočila do rolí maminek, ale ještě mladých,“ svěřila se herečka, která se v novém seriálu objeví po boku Filipa Blažka. Dcerka Lola už chodí do školky a jako jedináček je obletovaná celou rodinou. I díky tomu zvládá herečka svou práci.

„Už není tak malá, už chodí do školky, to je velká úleva, když byla hodně malá, tak měla chůvy, mámu moji, mámu manžela i dědy. U toho natáčení je dobrý, že pak najednou s ní mohu být týden v kuse, takže je to čtyři dny hukot a pak s ní jsem. Je zvyklá na rodinu, na hlídačky a ve školce to miluje,“ svěřila se Super.cz Berenika o dcerce, která má spoustu pozornosti. Nás zajímalo, zda není jako jedináček rozmazlená.

„Asi jo, ale je dobrá, nepřijde mi, že by to byl fracek, ty věci chápe, ale hranice musíme budovat. Je to těžké, mě to nebaví, ale musí to tak být, aby nebyla rozmazlená, ale myslím, že mě taky máma rozmazlila láskou a pozorností a nevidím na tom nic špatného,“ svěřila se herečka s tím, že před kameru s holčičkou nechce. ■