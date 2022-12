Složitý život krásné herečky: Stále se soudí s exmanželem, známým režisérem, na druhou svatbu s otcem dvou dcer ještě čeká

Henrieta Hornáčková promluvila o svém životě Super.cz

Když jsme se potkali na Vánočním tržíčku Divadla Bez zábradlí, zajímalo nás ale více věcí z jejího života. Například rozvodové vyrovnání nebo svatba. Před dvěma roky nám totiž ukázala zásnubní prsten. "Svatba ještě nebyla, jsme pořád ve stejné fázi. Radši jsme v létě odjeli na dovolenou, než abychom pořádali svatbu. Ale máme se rádi, to je nejdůležitější," řekla Super.cz

S rozvodovým vyrovnáním také nic nepokročilo. S bývalým manželem, režisérem Davidem Drábkem, mimochodem otcem dcery Jany Bernáškové (41) Justýny, se na něm nedohodli a skončilo to u soudu. "Přijde mi, že po covidu to všechno u soudů ještě stojí a nerozjelo se to. Stále čekám a přeju si, ať se brzo dočkám," krčila rameny.

Henrieta vypadá výborně, ale sotva stíhá. "Dvě děti celkem brzy po sobě jsou ještě náročnější, než jsem si myslela," krčila rameny. K tomu už se vrátila do práce, které si nakumulovala tolik, že ji bude muset opět omezit, jak prozradila v našem videu. Kromě divadelních inscenací, do nichž se vrátila, začala vést i taneční kroužky pro děti. "Neměla jsem to dělat. Sice mi jezdí pomáhat moji rodiče, ale některé věci musím od února opustit," svěřila. ■