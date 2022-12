Se stylistou Janem Pokorným (✝39) se přišla rozloučit jeho první láska: Chodili spolu v patnácti, vzpomínal zpěvák ze SuperStar

Norbert Peticzky vzpomínal na stylistu Jana Pokorného. Super.cz

Se stylistou Janem Pokorným se přišla rozloučit i jeho první láska. Když se poznali, bylo Norbertovi Peticzkému pouhých čtrnáct let, Honza byl o rok starší. "Ta láska byla krásná, protože byla čistá, byla první ," řekl Super.cz.

Popsal nám i okolosti jejich seznámení. "Poznali jsme se na koncertě, seznámily nás naše kamarádky. Dlouho jsme si psali dopisy, protože tehdy ještě neexistovaly esemsky. Já tehdy bydlel v Bratislavě, on v Kolíně. Budu na to pořád vzpomínat, protože první lásku nic nepřebije," svěřil.

Setkání s Honzou ho dovedlo i k uvědomění si své sexuální orientace. "Ve čtrnácti jsem ještě nic nevěděl, díky němu jsem našel sebe samotného a pochopil, jak to v mém nitru je," doplnil. I po rozchodu zůstali v kontaktu, včetně doby, kdy se Norbert proslavil díky své účasti v SuperStar.

"Vídali jsme se, měli jsme stále společné zájmy. Spojovalo nás i to, že nám oběma zemřela maminka, takže jsme se podrželi navzájem," upřesnil Norbert, který byl z Honzova dobrovolného odchodu ze života v šoku.

"Vždycky byl citlivý, extrémně empatický. I díky tomu jsem ho miloval, protože jsem věděl, že má dobré srdce. Ale že by cítil až tak hlubokou bolest, jsem netušil. Když se to stalo, byl jsem absolutně paralyzovaný. U tak mladého, úspěšného, krásného a hodného člověka to nečekáte," uzavřel. ■