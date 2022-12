Hlavní Avatar Sam Worthington jako by nezestárnul ani o den: Na premiéru ho doprovodila nádherná manželka

Sam Worthington s manželkou Larou Profimedia.cz

Snímek Avatar: The Way of Water byl sotva uveden, a už na něj kritici pějí chválu. A zatímco v Česku si na něj ještě týden počkáme, v Londýně proběhla jeho světová premiéra už v úterý. Na té samozřejmě nemohl chybět Sam Worthington (46), představitel hlavního hrdiny filmu Jaka Sullyho.