Zpěvačka Shania Twain (57) šokovala mladistvým vzhledem. Ukázala nový účes i bezchybnou postavu v hodně divokých modelech

Pětinásobná držitelka Grammy ráda mění účesy i styly svého oblékaní. Na předávání cen People's Choice Awards v Barker Hangar předvedla nejdříve růžový kožený kostýmek, který následně odhodila a své tělo předvedla v třpytivém outfitu s velmi odvážným dekoltem.

Shania ale zaujala i na červeném koberci. Pro ten zvolila zvláštní, velmi průsvitný model s leopardím akcentem, ve kterém odhalila své vypracované břicho. Zpěvačce by rozhodně nikdo nehádal sedmapadesát let a nutno říct, že vypadá čím dál lépe.

Shania je v současné době v životě spokojená. Nejen, že mívá vyprodané koncerty, ale v únoru jí vyjde nové album Queen of Me, a také je šťastně vdaná. Vždy tomu tak ale nebylo. Tento rok uvedla na Netflixu dokument o svém životě s názvem Not Just a Girl, ve kterém popisuje třeba to, jak s ní zamávala nevěra dnes už bývalého manžela, nemoc, kvůli které přišla na čas o hlas, a další zásadní životní události. ■