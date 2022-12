Komorník princezny Diany se pustil do Harryho a Meghan: Vím, co by si myslela, a rozhodně by syna nepochválila, říká

Paul Burrell si o Harrym a Meghan myslí své... Foto: Super.cz/Profimedia

Už z traileru je patrné, že série vzbudí mnoho emocí. Sussexští plánují odhalit nejen své soukromí, ale také nejspíš vystoupí proti britské královské rodině, tedy Harryho rodině.

Burrell je jedním z mnoha pohoršených, do svého pořadu si ho pozval prostořeký moderátor Piers Morgan, a rozhodně si během rozhovoru nebral servítky.

„Diana by Harryho za to, co dělá, nepochválila. Všechen ten humbuk, a jak se snaží komerčně zviditelnit. Ona si nikdy nevzala ani penny, nikdy,“ narážel na smlouvu s Netflixem, za sérii měli Meghan s Harrym utržit v přepočtu 2 miliardy korun.

„A co by měl král Karel III. udělat, když se jeho syn snaží zničit vše, co reprezentuje?“ zeptal se Morgan.

„Měl by jim vzít tituly,“ odpověděl narovinu Burell. „Nechtějí být součástí královské rodiny, tak proč by měli těžit z titulů,“ dodal a Harryho počínání označil za „sebestředný narcismus“.

„Vždycky jsem Harrymu fandil, ale tohle je přes čáru. On se rozhodl odstěhovat do USA. Rozhodl se udělat, co udělal, pro dobro své rodiny, říkal jsem si. Ale tohle by Diana neschválila. Ona velmi podporovala monarchii. Vím, co se jí honilo hlavou. Byla pyšná, že jsou její chlapci součástí královské rodiny. Vždycky si myslela, že je Harryho povinností stát Williamovi po boku na jeho cestě monarchií,“ dodal na závěr. ■